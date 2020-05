Fase 2, dal treno all'aereo fino alle auto: ecco come cambierà il nostro modo di viaggiare

Stazioni, aeroporti, matropolitane, bus o macchine. Tanti le modalità di trasporto con cui i cittadini hanno la possibilità di spostarsi, dal 4 maggio in poi con l'allentamento del 'lockdown' e l'avvio della fase 2 dell'emergenza coronavirus anche un po' più liberamente ma sempre nel rispetto delle norme previste dal Dpcm del 26 aprile e da una circolare del Ministero della Salute. Una circolare emanata "nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2", che sottolinea a necessità di “mettere in pratica una efficace riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, anche garantendo la tutela della salute del personale addetto nelle stazioni e sui mezzi di trasporto, per sostenere la ripresa delle attività e quindi della mobilità delle persone attraverso la gestione efficiente delle criticità legate ai rischi di affollamento e di esposizione a possibili fonti di contagio”.

Ecco una sintesi delle raccomandazioni per i passeggeri del trasporto pubblico e delle Linee guida contenute nell’Allegato 9 del Dpcm 26 aprile...

RACCOMANDAZIONI AGLI UTENTI

INFO AGLI UTENTI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE: LINEE GUIDA

TRASPORTO AEREO

TRASPORTO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE CONCESSE

TRASPORTO FERROVIARIO

TRASPORTO NON DI LINEA (AUTOMOBILI)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere >>>