Spostamenti tra regioni, si attende il report dell'Iss: Umbria alla finestra

Dopo le polemiche di due settimane fa, quando il report dell'Iss sul monitoraggio del contagio aveva definito l'Umbria una regione a 'medio rischio' al pari della Lomabrdia prima del suo rientro tra quelle a 'basso rischio', c'è grande attesa per il nuovo aggiornamento settimanale previsto per oggi (venerdì 29 maggio) e per i valori dell' Rt (indice di trasmissione) che viene considerato un parametro decisivo nel giudizio del livello di rischio dei vari territori.

Un report, quello odierno, da cui dipende la possibile ripresa degli spostamenti tra regioni a partire dal 3 giugno che è stata tema di scontro tra 'governatori' nelle ultime ore. Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali, ieri ha affermato in audizione alla Commissione parlamentare sul Federalismo fiscale che "un'eventuale ripartenza della mobilità sarà senza distinzioni", bollando anche come incostituzionale l'idea di un 'passaporto sanitario' lanciata da Christian Solinas, presidente della Sardegna. Sui numeri che l'Iss presenterà oggi comunque si baserà il Governo, che cercherà poi un'intesa con i 'governatori' nella conferenza Stato-regioni convocata per sabato.

Da valutare attentamente c'è la situazione della Lombardia, che ha numeri ancora preoccupanti, e una delle ipotesi sul tavolo è di rimandare la ripresa della mobilità extra-regionale di una settimana per tutta l'Italia. L'Umbria, ansiosa di riaprire i 'confini' per rilanciare un turismo messo in crisi dall'emergenza sanitaria, intanto cercherà di far sentire la sua voce nella conferenza Stato-Regioni di domani.