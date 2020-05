Fase 2, dalla Regione 570mila euro per biblioteche e musei

Contributi per musei e biblioteche. Così la Regione Umbria prova a sostenere il settore nell'affrontare l'emergenza covid 19. Pubblicati due avvisi per la concessione di contributi, per un totale di 570mila euro. Fondi che, spiega la Regione, saranno destinati a ottimizzare le attività e adempiere alle esigenze di prevenzione e sicurezza derivanti dall’emergenza

"Per i musei – spiega Paola Agabiti, assessore regionale al Bilancio e ai Beni e alle Attività Culturali – abbiamo previsto contributi per un totale di 500 mila euro per interventi di valorizzazione delle raccolte e delle strutture, realizzati in forma associata da almeno 8 centri espositivi, pubblici e privati. Si tratta di una novità conseguente anche alla situazione emergenziale e alle modalità innovative con le quali sarà garantita la fruizione da parte del pubblico. Uno degli obiettivi del programma sarà infatti stimolare e incentivare la partecipazione e il coinvolgimento degli utenti, attraverso progetti utilizzabili on site, off site e online, fruibili quindi all’interno dei musei, in sedi alternative, a partire dalle scuole, o a distanza e come contenuti digitali sul web”.

“A favore delle biblioteche – prosegue l’assessore - abbiamo messo a disposizione 70 mila euro per interventi relativi all’aggiornamento e all’incremento del patrimonio librario, alla promozione della lettura, al funzionamento degli Istituti, alla catalogazione dei beni documentari e all’inventariazione e informatizzazione degli archivi storici. Si tratta – conclude Agabiti – di un primo intervento a favore dei luoghi del sapere, al quale nelle prossime settimane seguiranno ulteriori misure di sostegno e di valorizzazione per un settore prezioso e strategico per la nostra Regione”.