Fase 2, la Gesenu riapre gli sportelli Tari: la mappa e gli orari

Insieme a bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e negozi lunedì 18 maggio riapriranno anche gli sportelli Tari di Tari di Perugia, Torgiano, Todi e Bastia Umbra, con la Gesenu che in questa Fase 2 dell'emergenza coronavirus riattiva un altro servizio dopo la recente riapertura dei centri di raccolta comunali.

"In questo momento di emergenza sanitaria - spiega Gesenu in una nota - al fine di evitare affollamenti e stazionamenti presso gli sportelli aperti al pubblico e come misura precauzionale a tutela della cittadinanza, si invitano gli utenti ad attendere il proprio turno fuori dall’ufficio e di munirsi degli appositi dispositivi di sicurezza. Si ricorda a tutti i cittadini che ogni pratica, salvo il ritiro di contenitori per la raccolta, può essere svolta attraverso i canali telematici che potete consultare sul sito www.gesenu.it nella sezione dedicata al vostro comune di riferimento".

PERUGIA - A Perugia lo sportello di front office Tari, situato in via Settevalli - Perugia, riaprirà al pubblico da lunedì 18 maggio su appuntamento e con i seguenti orari di apertura: lunedì ore 9-13; martedì 9-13 e 15-17: mercoledì 15-17; giovedì 15-17; venerdì 9-13. L’ufficio rimarrà chiuso soltanto nei giorni 1 e 2 giugno. In questo momento di emergenza sanitaria per il Coronavirus, al fine di evitare affollamenti e stazionamenti presso gli sportelli aperti al pubblico e come misura precauzionale a tutela della cittadinanza, il servizio presso lo sportello Tari di Perugia verrà svolto su appuntamento. Per prenotare l'appuntamento potete contattare i seguenti numeri a seconda dell'esigenza: il numero Tari 075-0440899 per la gestione delle pratiche Tari; il numero verde 800-667036 (da rete fissa) e 075-5917125 (da rete mobile): per il ritiro di contenitori, sacchi, riconsegna mastelli.

TORGIANO - A Torgiano, lo sportello Tari riaprirà da martedì 19 maggio ed effettuerà il seguente orario di apertura: martedì dalle ore 15 alle 17.

BASTIA UMBRA - A Bastia Umbra lo sportello Urp, situato in Piazza Matteotti, riaprirà da martedì 19 maggio ed effettuerà il solito orario di apertura: martedì ore 15-18 e venerdì dalle ore 10-13.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

TODI - Infine, sempre martedì 19 maggio, riaprirà anche lo sportello Tari di Todi che fino al 15 giugno osserverà il seguente orario: lunedì ore 9-13; martedi 9-14 e 15-17; mercoledi 9-13; giovedi 9-14 e 15-17; venerdi 9-13. L’ufficio resterà chiuso nei giorni 1 e 2 giugno.