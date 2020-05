Coronavirus e Fase 2, l'ospedale di Pantalla riapre i reparti non Covid: i servizi che riprendono

L’ospedale di Pantalla è entrato nella fase 2 dell’emergenza Covid-19. Ingressi separati, igiene delle strumentazioni e degli ambienti per i percorsi non Covid. L'ospedale manterrà le aree semintensive dotate di tecnologie di monitoraggio dei paramenti per il trattamento e la gestione dell’insufficienza respiratoria, dell’ictus e dello scompenso cardiaco.

Per quanto riguarda la dialisi, spiega la Usl Umbria 1, "l’attività è ripresa normalmente, secondo il cronoprogramma, mentre la diagnostica per immagini sta terminando la lista delle prestazioni prenotate e poi sospese a causa dell’emergenza Covid-19".

Dalla prossima settimana, secondo il cronoprogramma della Regione Umbria e della Usl, "riprenderanno le prestazioni del centro di procreazione medicalmente assistita e per quanto riguarda la cardiologia si sta lavorando ad un programma di attività di secondo livello per la presa in carico di pazienti dimessi con danno miocardico o cardiochirurgico dal dipartimento cardiotoracico dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia". Al momento "ci sono anche 4 pazienti guariti dal Covid che sono ricoverati in lungodegenza per completare il percorso di riabilitazione fisica e respiratoria".

Medicina, invece, spiega ancora la Usl, "sarà organizzata per livelli assistenziali con un’equipe con competenze multidisciplinari. Il pronto soccorso riaprirà il 15 giugno con distinti percorsi di accesso dedicati, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti. Riprenderà anche la presa in carico dei pazienti per il Tdpa dello scompenso cardiaco con i medici di medicina generale del distretto della Media Valle del Tevere".