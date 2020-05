Fase 2, l'appello del sindaco di Torgiano ai suoi concittadini: "Negozi aperti, entrate e spendete"

La riapertura del commercio al dettaglio, di bar e ristoranti, parrucchieri e centri estetici è un segnale di speranza dopo il lungo 'lockdown' dovuto all'emergenza coronavirus, ma anche in Umbria la Fase 2 non si prospetta comunque facile per tutte quelle attività economiche provate dalle settimane di chiusura. Negozi e aziende che avranno bisogno del sostegno delle istituzioni ma anche di quello dei cittadini e proprio a loro si rivolge Eridano Liberti, sindaco di Torgiano.

"Per molte attività del nostro comune è un nuovo inizio - ha scritto Liberti ieri, giorno delle riaperture - e come ogni inizio porta con se non pochi timori e un grande senso di incertezza per il futuro. Ad ogni modo si riparte finalmente, dopo un lungo periodo di sofferenza e di limitazioni; perciò a tutti i commercianti, artigiani, ristoratori e piccoli imprenditori dico coraggio non mollate! A tutti gli altri cittadini del nostro comune invece voglio rivolgere questo invito: uscendo troverete tante serrande alzate, entrate e spendete, ognuno per quello che sono le sue possibilità.

Diamo alle nostre attività il nostro incoraggiamento e il nostro sostegno. Uniti ce la faremo".