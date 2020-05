Coronavirus e Fase 2 a Perugia, lunedì prima messa a porte aperte in cattedrale

Le chiese riaprono e tornano le messe a porte aperte. A Perugia sarà il Cardinale Bassetti a celebrare la prima. Dopo due mesi, questo fine settimana, terminano le messe festive pro populo, nel tempo del coronavirus, celebrate dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti; l'ultima è in programma domenica 17 maggio, alle ore 10, nella cappella di Sant’Onofrio della cattedrale di Perugia. La prima risale al 15 marzo, III Domenica di Quaresima, celebrata nella cappella dell’Arcivescovado. Lunedì 18 maggio la prima messa a porte aperte dall'inizio del lockdown. Il giorno coincide con il centenario della nascita di san Giovanni Paolo II (18 maggio 1920 - 18 maggio 2020). Per questa significativa ricorrenza il cardinale Bassetti presiederà la celebrazione eucaristica delle ore 18, nella cattedrale di San Lorenzo. Alla celebrazione sono invitati anche i rappresentanti delle Istituzioni civili del capoluogo umbro.

Ma ci sono delle regole da rispettare. A “porte aperte”, scrive la Diocesi di Perugia, con presenza limitata. La partecipazione dei fedeli alle sante messe a “porte aperte” è limitata in base alla capienza delle chiese, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria sul distanziamento sociale e nell’adottare le misure di prevenzione della diffusione del contagio da “Covid 19”. Riguardo al numero di partecipanti, il Comitato tecnico-scientifico del Governo, in data 14 maggio u.s., ha raccomandato alla Cei che le celebrazioni religiose da svolgersi nei luoghi di culto chiusi, ferme restando le disposizioni previste dal DPCM dello scorso 26 aprile ed adottate dal successivo Protocollo Governo-Cei, vengano seguite da un massimo di 200 persone. Inoltre lo stesso Comitato «ritiene che eventuali cerimonie religiose all'aperto, se organizzate e gestite in coerenza con le misure raccomandate, debbano prevedere la partecipazione massima di 1.000 persone».

Le messe in cattedrale nella “fase 2”. Per tutta la durata della “fase 2” dell’emergenza sanitaria saranno celebrate nella cattedrale di Perugia due S. Messe feriali e festive al giorno: alle ore 11 e alle ore 18. La cattedrale sarà accessibile ai fedeli «30 minuti prima dell'inizio della messa per permettere una corretta igienizzazione», avvisa il Capitolo dei Canonici di San Lorenzo.

Giovanni Paolo II e Perugia. Questo grande Santo e Papa del nostro tempo, particolarmente vicino ai giovani nel promuovere le Giornate Mondiali della Gioventù, è molto venerato anche nel capoluogo umbro, che visitò il 26 ottobre 1986, alla vigilia del primo e storico incontro interreligioso di preghiera per la pace nel mondo tenutosi ad Assisi. A testimoniare questo legame-devozione della città di Perugia al Papa polacco, è anche l’erigendo complesso parrocchiale dell’ Unità pastorale Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino intitolato a san Giovanni Paolo II. La sera del 18 maggio (ore 21) i fedeli di questa Unità pastorale, dalle proprie case, potranno seguire in diretta (Youtube; yougp2; facebook: https//www.facebook.com/groups/172618432939353/) la video intervista all’ arcivescovo e presidente della Ceu Renato Boccardo, già collaboratore di papa Giovanni Paolo II.