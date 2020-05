Coronavirus e Fase 2, Perugia riapre i mercati: le regole da rispettare

Coronavirus e Fase 2, Perugia riapre i mercati. Come spiega una nota di Palazzo dei Priori "da Lunedì 4 maggio hanno riaperto i battenti i mercati rionali del Comune di Perugia per il settore alimentare, nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale, grazie alla collaborazione tra il Comune e Confcommercio Umbria".

Ma ci sono delle regole da rispettare: "Ogni mercato ha un ingresso e un’uscita separati, i banconi sono distanziati di almeno 8 metri l’uno dagli altri, ed è stato individuato un percorso predefinito per gli utenti. È stata, inoltre, installata l’apposita cartellonistica con le norme igienico-sanitarie e di distanziamento sociale che i frequentatori dovranno obbligatoriamente rispettare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Oltre a prevedere opportuni controlli da parte della Polizia Locale -ha spiegato l’assessore Pastorelli- la novità è rappresentata dalla presenza dei portieri di quartiere del bando periferie, in ausilio agli utenti, al fine di garantire una corretta fruibilità dei mercati stessi. In particolare, nei due mercati più grandi di Pian di Massiano e del Piazzale Bove - ha precisato l’assessore - saranno presenti due portieri di quartiere, al fine di fornire informazioni sulle nuove regole di frequentazione del mercato e, allo stesso tempo, di recepire le istanze dei cittadini. La struttura comunale, dal canto suo, provvederà alla formazione dei portieri stessi e metterà a disposizione una persona sempre reperibile per dare risposta alle richieste dei cittadini".