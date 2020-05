Fase 2, il Parco dei Sibillini pronto a tornare ad "accogliere" i visitatori: "In montagna, ma con intelligenza"

Il Parco nazionale dei monti Sibillini e il suo territorio pronti ad accogliere nuovamente dopo il lockdown imposto dall’emergenza covid-19. “Torniamo in montagna con intelligenza, attenzione e cura - sottolinea il direttore dell’Ente, Carlo Bifulco - come sempre e ancor di più in questa fase 2, attenendoci alle disposizioni del Decreto del 26 aprile scorso”.

Secondo il provvedimento firmato dal presidente Giuseppe Conte "l’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria regione”.

Maggio è anche il mese delle nascite per diverse specie presenti nel territorio del Parco come il camoscio appenninico, il capriolo, il lupo e tanti altri animali, per cui "suggeriamo il massimo della cautela ed un comportamento adeguato".