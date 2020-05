In arrivo il bando della Protezione Civile: seicento 'assistenti civici' per l'Umbria

Mentre il ritorno della 'movida' fa discutere in tutta Italia e a Perugia infuria la polemica per gli assembramenti e le risse che hanno portato il sindaco Andrea Romizi a un'ordinanza restrittiva per le vie e i bar del centro storico e della zona Fontivegge, la Protezione Civile si accinge a lanciare il bando per il reclutamento di 60mila volontari che i sindaci potranno 'utilizzare' per attività sociali e favorire il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al bando per 'assistenti civici' potranno partecipare cittadini maggiorenni inoccupati, cassintegrati o percettori del reddito di emergenza o di cittadinanza e il reclutamento sarà gestito dalla Protezione Civile, così come è successo già durante la prima fase dell'emergenza coronavirus con i bandi di reclutamento di medici, infermieri e operatori sanitari da inviare nelle vaarie zone rosse del Paese. Una volta reclutati i 60mila volontari la Protezione civile indicherà alle Regioni le diverse disponibilità sull’intero territorio nazionale ae toccherà poi ai sindaci a impiegare i nuovi volontari. All'Umbria dovrebbe spettarne l'1% circa e dovrebbero essere dunque sui 600 i posti a disposizione per i volontari della nostra regione.