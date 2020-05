Coronavirus, Fase 2: nove comportamenti da seguire per evitare il contagio

Con il via della Fase 2 scattata ieri (4 maggio) in Umbria come nel resto d'Italia tante persone sono tornate al lavoro e c'è stato un leggero allentamento delle limitazioni agli spostamenti imposte dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Ecco allora che dioventa importante iniziare a convivere con il Covid prendendo le giuste precauzioni una volta usciti di casa. A 'dettare le regole' è il Ministero della Salute, che sul proprio sito ha pubblicato una lista di raccomandazioni per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus...

1) Lava spesso le mani con acqua e sapone o, in assenza, frizionale con un gel a base alcolica

2) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Se non puoi evitarlo, lavati comunque le mani prima e dopo il contatto

3) Quando starnutisci copri bocca e naso con fazzoletti monouso. Se non ne hai, usa la piega del gomito

4) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

5) Copri mento, bocca e naso possibilmente con una mascherina in tutti i luoghi affollati e a ogni contatto sociale con distanza minore di un metro

6) Utilizza guanti monouso per scegliere i prodotti sugli scaffali e i banchi degli esercizi commerciali

7) Evita abbracci e strette di mano

8) Evita sempre contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

9) Non usare bottiglie e bicchieri toccati da altri