Fase 2, dal Comune di Marsciano nuovi fondi a sostegno delle famiglie: 27.500 euro per aiuti alimentari

Nuove risorse a sostegno delle famiglie per affrontare l’emergenza coronavirus. Dal Comune di Marsciano 27.500 euro che vanno ad integrare i 127mila euro già erogati dallo Stato a fine marzo per garantire gli aiuti alimentari alle famiglie che si trovano più in difficoltà a causa della crisi economica determinata dal lockdown, dando priorità a chi non gode già di altre forme di sostegno pubblico (come, ad esempio, il reddito di cittadinanza), alle famiglie monoreddito e a quelle dove sono presenti minori e disabili.

Attraverso il piano degli aiuti alimentari, che il Comune di Marsciano, spiega l'amministrazione, è stato tra i primi in Umbria ad attivare con i fondi stanziati dal Governo, sono già stati consegnati 540 pacchi, contenenti prodotti alimentari, tra cui anche i prodotti freschi delle aziende agroalimentari del territorio marscianese, e generi di prima necessità. Ad oggi sono 206 i nuclei familiari che sono stati ammessi, dai servizi sociali, al programma di aiuto.

Il Comune ricorda a tutti i soggetti che avessero bisogno di sostegno di far pervenire le proprie richieste utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_1720.html (qui è anche possibile visualizzare l’avviso pubblicato con i criteri di valutazione dei casi bisognosi). La domanda va inviata tramite mail ad uno dei seguenti indirizzi: a.screpanti@comune.marsciano.pg.it - m.melani@comune.marsciano.pg.it - r.piccioni@comune.marsciano.pg.it

"La richiesta può essere effettuata anche telefonicamente ai seguenti recapiti: 0758747278 (Marta Melani), 0758747274 – 3346628679 (Alessia Screpanti), 0758747245 (Rosella Piccioni)".