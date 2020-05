Fase 2, l'Istituto Superiore di Sanità fa chiarezza sull'uso delle mascherine

Dal 4 maggio è partita la fase 2 dell'emergenza coronavirus e le mascherine sono diventate obbligatorie negli spazi chiusi ma anche in quelli aperti laddove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. Diverse le tipologie in commercio e secondo quanto disposto dal Dpcm del 26 aprile “possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

A fare chiarezza sul corretto utilizzo e sulle funzioni delle mascherine in questa fase epidemica è l'Istituto Superiore della Sanità, che avverte anche come "utilizzare le mascherine in modo improprio può rendere il loro uso inutile o addirittura pericoloso"...

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

ISTRUZIONI PER L'USO

