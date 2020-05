In Umbria è il giorno di riapertura per piscine, palestre, agriturismi e mercati: tutte le regole da seguire

Mentre a Perugia fanno ancora discutere gli assembramenti in centro storico che hanno portato il sindaco Andrea Romizi a un'ordinanza restrittiva per acropoli e zona Fontivegge (chiusura anticipata dei locali alle ore 21 nei fine settimana, nei prefestivi e festivi e obbligo di mascherina dalle ore 17) oggi in Umbria scatta la seconda fase delle riaperture dopo quella dello scorso 18 maggio.

L'ordinanza regionale n. 28 del 22 maggio firmata dalla 'governatrice' Donatella Tesei consente infatti da oggi la ripartenza di " imprese operative nei settori del commercio al dettaglio su aree pubbliche; esercizi ricettivi extalberghieri e all’aria aperta, delle residenze d’epoca" e "consente l’attività sportiva di base e motoria presso palestre, piscine centri e circoli sportivi pubblici e privati ovvero presso altre strutture dove si svolgono attività per l’esercizio fisico. Consente inoltre l’apertura di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi di cultura. Per la gestione delle attività delle strutture ricettive si fa riferimento ad apposite linee Guida allegate al provvedimento".

Sempre da oggi "possono inoltre essere attivati o riattivati i tirocini extracurriculari anche in presenza, oltre che con modalità a distanza. Sempre a far data dal 25 maggio sono ammessi spostamenti al di fuori della Regione Umbria nei limiti del comune confinante da parte di coloro che abitano in Comuni collocati a confine tra Umbria e altre Regioni finalizzati alle visite a congiunti. Ciò è applicabile solo in presenza di analoga ordinanza da parte del presidente della Regione confinante".

