Coronavirus, Fase 2: a Deruta riapre il mercato del martedì

Il 4 maggio è scattata la Fase 2 dell'emergenza coronavirus e i vari comuni dell'Umbria organizzano la ripartenza. E come in altri centri anche a Deruta riparte il mercato del martedì, ma solo per le ttività di vendita dei generi alimentari.

LE REGOLE - "Si ricorda che per tutte le attività consentite è prevista l’obbligatoria attuazione dei protocolli che assicurino adeguati livelli di protezione garantendo la distanza di sicurezza - spiegano dall'amministrazione comunale -. Gli operatori partecipanti dovranno seguire le seguenti misure: utilizzo di mascherina; porre a terra, prima dell’inizio dell’attività di vendita, di apposita segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi di distanziamento sociale; messa a disposizione di guanti 'usa e getta'; disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento".