Fase 2, la bellezza del Trasimeno che attende i turisti. Gli operatori: "Pronti a ripartire"

"La bellezza del lago ci aspetta". Il Trasimeno e i suoi operatori turistici (ristoratori e albergatori dell'Urat) sono pronti per ripartire in tutta sicurezza e per farlo, in questa fase di stallo, promuovono un video emozionale, all'interno della campagna La bellezza ci aspetta.

Si tratta di immagini suggestive, che raccontano lo splendore e l'unicità del territorio lacustre, un ambiente unico, fatto di tante esperienze possibili tra gastronomia, ospitalità, camminate, trekking, escursioni in bici, sport di acqua, dove oggi tutto è sospeso, ma che in sicurezza, presto dovrà tornare ad emozionarci dal vivo. La campagna è realizzata da Promovideo Srl, azienda specializzata in produzione video, comunicazione e marketing, ed ha l'obiettivo di raccontare l'essenza di quello che per forza di cose abbiamo dovuto “abbandonare”, ma con l'auspicio che presto torni ad essere vivo e vissuto in armonia con l'ambiente e in sicurezza.

Come spiega Michele Benemio, presidente Urat, “Aderendo e promuovendo questa campagna abbiamo voluto dare un segnale agli umbri e ai tanti amici stranieri e di fuori regione del Trasimeno. La bellezza è lì pronta ad aspettarci e noi operatori economici e professionisti dell'accoglienza, pur nelle difficoltà oggettive che stiamo affrontando in questi giorni, siamo determinati a reagire per far tornare il Trasimeno un luogo vivo e accogliente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante il forte momento di crisi con strutture ristorative e alberghiere in grave difficoltà con l'ansia per i nostri dipendenti e collaboratori (abbiamo inoltrato delle richieste concrete all'Unione dei Comuni del Trasimeno, alla Regione e al Governo, sperando in una loro collaborazione fattiva) sappiamo benissimo che la comunicazione e la valorizzazione digitale possano fornire un supporto concreto al comparto regionale quando, a breve, passata questa terribile situazione, si dovrà ricominciare”.

L'Urat, come associazione di imprenditori, sente la responsabilità nei confronti dei propri dipendenti e delle loro famiglie, anche per questo ha voluto dare un segnale forte di bellezza e di futuro. “Crediamo, conclude Benemio, sia necessario avere tutti (istituzioni locali e regionali) coraggio e determinazione. Il nostro vuole essere un messaggio positivo. L'organizzazione logistica e la professionalità degli operatori abbinati alle capacità narrative e di promozione saranno leve strategiche da maneggiare con cura durante la ripartenza”.