Coronavirus e Fase 2, riaperti i centri di raccolta dei rifiuti: le regole da seguire

Coronavirus e fase 2, i centri di raccolta comunale per i rifiuti hanno riaperto. "Dal 4 maggio -sottolinea una nota di Gesenu - , si può tornare a conferire i propri rifiuti secondo gli orari e i calendari di apertura dei singoli centri".

Ma ci sono delle regole da rispettare. Ecco le norme da seguire per la consegna dei rifiuti: "obbligo di utilizzo di mascherina protettiva; obbligo di non scendere dal proprio veicolo e attendere le indicazioni dell'operatore ed in caso di incolonnamento delle auto, posizionarsi in modo da non creare ingorghi, obbligo per i cittadini di recarsi esclusivamente presso i Centri di Raccolta del proprio Comune di residenza".

Oltre alle norme anti-contagio, sottolinea ancora Gesenu, "il regolamento generale dei Centri di Raccolta non ha subito variazioni ed è consultabile sul sito Gesenu. Infine, chiediamo a tutti i cittadini che vogliono collaborare conferendo direttamente i propri rifiuti ai Centri di Raccolta di consultare gli orari di apertura sul sito Gesenu http://www.gesenu.it/, nella sezione dedicata al proprio Comune".