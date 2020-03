Afas e Croce Rossa: il numero da chiamare per la consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari

Il Comitato di Perugia della Croce rossa italiana e Afas farmacie comunali di Perugia hanno firmato un accordo per la consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari a favore di persone impossibilitate a recarsi in farmacia.

Il servizio, attivo a partire da oggi è a favore di anziani oltre 65 anni, soggetti fragili o non autosufficienti, soggetti con febbre, con sintomatologia da infezione respiratoria, o comunque sottoposti a quarantena, residenti all’interno del comune di Perugia. Il servizio può essere attivato chiamando il numero locale dedicato: tel. 075 5272711.

Il servizio si svolge secondo una procedura stabilita dall'accordo: Il volontario della CRI, in divisa e con tesserino di riconoscimento, verifica i requisiti del richiedente; acquisisce l’originale della ricetta medica in busta chiusa; si reca, in divisa e con tesserino di riconoscimento, nella Farmacia AFAS indicata dal cittadino (o presso altra farmacia privata se espressamente indicata secondo i termini di legge) per acquistare il farmaco o altro presidio sanitario; torna al domicilio del cittadino per la consegna (in busta chiusa) del farmaco o presidio sanitario.

Il presidente Afas Antonio D’Acunto e il direttore generale Raimondo Cerquiglini hanno ringraziato il Comitato CRI di Perugia, nella persona della responsabile Moretti e, per tutti, il presidente regionale CRI Paolo Scura, che “con la consueta professionalità ed efficienza, ha coordinato e reso operativo il servizio anche con le Farmacie Comunali associate Assofarm dell'Umbria”.