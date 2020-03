Coronavirus, ancora bufale: "A Mantignana il primo caso in Umbria". E il Comune non ci sta

"E' a Mantignana il primo caso in Umbria". E' il titolo di un finto articolo di giornale on line che si aggira in rete. Una fake news che viene denunciata direttamente da Comune di Corciano sulla sua pagina ufficiale: "Ci sono arrivate segnalazioni di fake news come questa. È gravissimo che in questi giorni di estrema difficoltà ci sia qualcuno/qualcuna che si diverta in questo modo, alimentando il panico"

"Nel nostro territorio ad ora non si registrano casi positivi - prosegue ancora l'amministrazione comunale - Raccomandiamo ai cittadini di attenersi solo a comunicazioni ufficiali delle istituzioni, che vi terranno costantemente informati, e di non cedere a chiacchiere o fake news.