Coronavirus, cosa c'è da sapere? Incontro al Post con gli specialisti per informarsi e conoscere

Cosa sappiamo e cosa c’è da sapere sul Coronavirus per continuare a stare tranquilli? Un importante appuntamento con la conoscenza e l’informazione viene offerto dal Post e dall’Università degli studi di Perugia.

L’incontro si svolgerà domenica 9 febbraio alle ore 18 nei locali del Post (Perugia officina scienza tecnologia) in via del Melo (traversa di via Pinturicchio) sul tema “Coronavirus: cosa dobbiamo sapere”.

Parteciperanno Francesco Gatti, presidente della Fondazione Post, Maurizio Oliviero, rettore dell’ateneo perugino, Gianluca Tuteri, vice sindaco di Perugia e assessore comunale alla Salute, Antonella Mencacci, ordinario di Microbiologia e microbiologia clinica all’Università di Perugia ed Elio Cenci, associato presso la stessa cattedra.

