Coronavirus, l'emergenza non ferma l'Università per Stranieri: le tesi si discutono online

L'emergenza coronavirus non ferma le sessioni di laurea all'Università per Stranieri: da oggi (7 aprile) sino a giovedì (9 aprile) saranno infatti circa 40 i giovani studenti impegnati a discutere online le rispettive tesi. Se mancheranno l'incoraggiamento dei parenti prima e il classico rinfresco accompagnato dai brindisi poi, sarà invece al suo posto la commissione 'schierata' in remoto e pronta ad ascoltare i laureandi davanti a uno schermo. Familiari e amici potranno comunque seguire in diretta le sessioni, collegandosi attraverso il sito internet d’Ateneo.

A sottolineare l'impegno e la eterminazione di tutti è giunto questa mattina in videoconferenza, dunque poco prima dell’avvio della sessione, il messaggio della rettrice Grego Bolli che ha voluto ringraziare docenti, laureandi, tecnici e tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questo fondamentale atto del percorso accademico di ogni studente, nonostante l’emergenza in corso: "Nei momenti di difficoltà occorre sempre impegnarsi per andare avanti e, come nella situazione che ci troviamo a vivere, sforzarsi di considerare l’anormalità come una ‘normalità nuova’, da affrontare e non certo da subire. E voi, insieme ai vostri docenti, lo state facendo. La giornata di oggi - ha proseguito Grego Bolli - rappresenta una tappa fondamentale della vostra vita, così come lo è stata per ciascuno di noi. Vi siete impegnati e avete raggiunto un traguardo importante: siatene felici e orgogliosi. So che sarete pronti, come noi, a rimettervi in moto non appena tutto sarà finito - ha concluso la rettrice -, ma oggi, godetevi a pieno quanto questo momento può darvi".

Congratulazioni ai primi laureati a distanza @UNISTRAPG! #UniStraPgNonSiFerma pic.twitter.com/DnVsotMPtq Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. April 7, 2020