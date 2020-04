Coronavirus, la Lav di Perugia in soccorso di chi non può prendersi cura del proprio animale

In queste settimane segnate dall'emergenza coronavirus anche gli animali, domestici e randagi, sono andati incontro a disagi e la Lav (Lega Anti Vivisezione) di Perugia si mette al loro servizio e a quello di chi, per un motivo o per un altro, si trova nell'impossibilità di prendersi cura dei suoi 'amici pelosi'.

'La Lav di Perugia - si legge in una nota pubblicata sulle pagine social del Comune di Perugia - , grazie ad alcuni dei suoi volontari, si rende disponibile a dare il proprio piccolo contributo in aiuto di chi per motivi di emergenza sanitaria, si trova nell’impossibilità di prendersi cura dei propri animali o degli animali randagi di cui si occupa abitualmente. Si prega di contattare il numero 3382256714 o scrivere a lav.perugia@lav.it".