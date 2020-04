Coronavirus, Arcuri avverte: "Dopo Pasqua nessun 'libera tutti', la transizione sarà lunga"

Se dai dati degli ultimi bollettini arrivano segnali positivi, secondo Domenico Arcuri non è il momento di allentare le restrizioni adottate per limitare il diffondersi del Covid-19 che al momento sono state prorogate fino al 13 aprile, lunedì di Pasquetta. “State attenti alle illusioni ottiche, ai pericolosi miraggi - ha detto oggi (7 aprile) nella conferenza stampa della Protezione Civile il commissario straordinario all’emergenza coronavirus - non siamo a pochi passi dall’uscita dell’emergenza. Nulla di più sbagliato che immaginare un imminente ‘liberi tutti’ dove ciascuno di noi da un giorno all’altro torna alle vecchie abitudini”.

"I dati, come per esempio la riduzione dei contagiati in terapia intensiva, ci dicono che le severe misure che abbiamo adottato iniziano a dare i frutti che speravamo, ma attenzione - ha puntualizzato Arcuri -, al più siamo all’inizio di una lunga fase di transizione. Sarebbe imperdonabile non perseverare rendendo inutili i sacrifici fatti nei giorni che abbiamo alle nostre spalle”. In vista della Pasqua poi, Arcuri ha richiamato i cittadini sulla necessità di “continuare a rispettare rigorosamente il distanziamento sociale e le misure di prevenzione”.

Il commissario ha poi anche affrontato il tema della speculazione sui prezzi delle mascherine. “Alcuni cittadini mi segnalano casi di vendita delle mascherine a prezzi esorbitanti - ha detto -. Questi casi sono intollerabili, vanno denunciati e combattuti. Questa non è libertà di mercato, ma speculazione insopportabile. Voglio rassicurare che nemmeno una delle segnalazioni che è pervenuta e perverrà a me o ai nostri uffici resterà inevasa. Le forze dell’ordine, che ringrazio per il lavoro che stanno facendo, sono già intervenute e continueranno a farlo anche sulla base di nostre puntuali segnalazioni”.

