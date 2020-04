Coronavirus, il sindaco di Foligno convoca le associazioni di categoria: "Progettiamo la fase 2"

L'Umbria, come il resto d'Italia, è ansiosa di uscire dall'emergenza coronavirus e pensa alla dase 2. Non fa eccezione Foligno, dove il sindaco Stefano Zuccarini, ha convocato per domani (venerdì 24 aprile, alle ore 15) nella sala rossa di Palazzo Trinci un tavolo tecnico con i rappresentanti delle associazioni di categoria per affrontare le questioni legate alla ripartenza.

“Abbiamo convocato un tavolo tecnico con tutte le associazioni di categoria per avviare quanto prima e quanto meglio la cosiddetta ‘fase due’ - ha spiegato il primo cittadino folignate - elaborando insieme proposte e soluzioni per la ripartenza e lo sviluppo della nostra città. Stiamo affrontando un’emergenza unica quanto complessa, che ha colpito non solo il nostro territorio ma il mondo intero. Sin da subito, abbiamo fatto ogni cosa in nostro potere per cercare di arginale al massimo la diffusione del virus, al fine di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. Al tempo stesso, abbiamo provveduto a dare rapida risposta alle esigenze dei nostri concittadini più svantaggiati e bisognosi di attenzioni ed intervento. Ora, tutti insieme, pensiamo e lavoriamo alla rinascita di Foligno”.