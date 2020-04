Coronavirus, duro colpo all'Oasi La Valle: "Riapriremo solo un mese, poi si vedrà..."

L'emergenza coronavirus ferma gli uomini ma non la natura, che continua il suo corso anche sul Trasimeno dove però si leva il grido di allarme dell'Oasi la Valle di San Savino (Magione), cooperativa che dal 2009 gestisce l’oasi naturalistica sul lago Trasimeno. Un luogo che ha visto il ritorno delle cannaiole, un esemplare di Acrocephalus scirpaceus, inanellato nell’estate del 2018 che è appena giunto dall’Africa Subsahariana dopo aver affrontato in volo un viaggio di ben quattromila chilometri. Per loro l’ingresso all’area naturalistica non è interdetto e ben volentieri sembrano voler far ritorno a casa maer tutti gli altri, personale, studenti, semplici turisti, non è la stessa cosa. È dal 22 febbraio infatti che i cancelli de 'La Valle' sono sbarrati e questa data, per una realtà già molto in difficolta che da tempo cerca di rimettersi in carreggiata, sembra quasi segnare un punto di non ritorno.

LO 'SFOGO' - "Fino ad allora l’Oasi - spiega la responsabile Maddalena Chiappini - avevamo ospitato 700 studenti e guardavamo all’anno appena iniziato con un cauto ottimismo. Erano in piedi accordi con diverse agenzie di viaggio e le prospettive turistiche per il Trasimeno sembravano promettere bene. Poi, quasi all’improvviso, tutto si è fermato e da allora l’unica certezza è che le scuole non potranno farci visita e anche per i turisti i problemi non saranno di poco conto”. E allora cosa fare? “In quattro anni – prosegue Chiappini - questo per noi è il secondo drammatico stop: prima la chiusura della passerella, poi appunto la pandemia che ci sta procurando un danno economico incalcolabile. Nel frattempo la struttura che abbiamo in gestione si invecchia e senza un referente istituzionale i costi per eventuali interventi ricadrebbero sulle nostre spalle. Siamo molto indecisi sul da farsi - rivela -. Faremo un ultimo tentativo, parziale e di breve durata. Proveremo a riaprire le porte, ma solo il sabato e la domenica. Probabilmente questo avverrà da sabato 23 maggio a domenica 28 giugno, per la durata di un mese. Al termine di questa breve parentesi tireremo le somme e prenderemo le nostre decisioni”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IL SOSTEGNO DI MAGIONE - A sostenere la cooperativa ci prova l'amministrazione comunale di MAgione: “L’oasi La Valle - commenta Vanni Ruggeri, assessore ai Lavori pubblici - costituisce da sempre la porta d’accesso al parco naturale del Lago Trasimeno, e come tale ha saputo rapidamente accreditarsi come risorsa imprescindibile per attività che spaziano dal turismo sostenibile, alla ricerca scientifica, all’educazione ambientale. Essa è al centro degli itinerari culturali dell’intero territorio lacustre, oltre a costituire un attrattore strategico su scala regionale, ma oggi più che mai ha urgente necessità di una normalizzazione della situazione gestionale che sconta da troppo tempo gli effetti di un’empasse istituzionale tra Regione e Provincia e per sciogliere la quale il Comune di Magione si è già proposto come parte attiva, al fine di addivenire ad una presa in carico d’uso delle varie pertinenze patrimoniali e demaniali in capo all’Unione dei Comuni dei Trasimeno. È inoltre essenziale, proprio in questa fase, assicurare il più ampio impegno possibile nel perseguire ogni azione volta a far convergere progettualità e risorse per dare risposta all’annosa questione della chiusura della passerella, simbolo non solo dell’Oasi, ma icona di tutto il Trasimeno: riattivare la passerella potrebbe rappresentare sicuramente una delle risposte più efficaci per il superamento della difficile situazione imposta al comparto turistico lacustre dall’emergenza in atto”.