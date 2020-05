Riaprono i mercati a Corciano, Mantignana, Ellera e San Mariano: le date e le regole da seguire

Il 4 maggio scatterà la 'fase 2' dell'emergenza coronavirus e anche a Corciano ripartiranno i mercati settimanali, seppure con alcune limitazioni. "Abbiamo predisposto un'ordinanza per far ripartire i mercati settimanali - spiega Carlotta Caponi, assessore comunale allo Sviluppo economico - ma come previsto dall'ultimo Dpcm del 26 aprile limitatamente alle attività che riguardano la produzione agricola e i beni alientari".

SICUREZZA - Ovviamente gli operatori dovranno prendere alcune precauzioni: "All'interno della nostra ordinanza - prosegue Caponi - sono presenti delle disposizioni da seguire in maniera scrupolosa: i banchi andranno delimitati possibilmente con delle transenne o con dei nastri, gli operatori dovranno evitare che i clienti creino assembramenti ed essere in pochi a gestire il banco. Andranno rispettate le distanze di un metro e agli operatori verrà chiesto anche di utilizzare dispositivi di protezione individuale, dunque guanti e ascherine. Guanti monouso infine anche per i clienti se viene data loro la possibilità di toccare la merce. Comunque non sarà consentita la somministrazione o la degustazione di cibi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

LE DATE - Questo il programma delle riaperture: "Sini inizierà luned' 4 maggio con Mantignana - spiega ancora l'assessore -, poi martedì e mercoledì toccherà a San Mariano, sempre mercoledì riaprirà il mercato anche a Corciano capoluogo e infine venerdì sarà la volta di Ellera".