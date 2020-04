Coronavirus, fase 2 e acquisti in sicurezza: le regole per i clienti

Con il via alla fase 2 dell'emergenza coronavirus e la prossima riapertura di diverse attività commerciali, diventerà fondamentale fare acquisti in sicurezza per contenere il contagio da Covid-19. Per riuscirci si dovranno seguire alcune semplici regole, elencate in uno speciale vademecum pubblicato sul sito del Ministero della Salute e valide anche per i supermercati. Eccolo...

SPESA A DOMICILIO - Verifica la possibilità di farti portare la spesa a casa ordinando al telefono o via internet

REGOLARITÀ - Fai la spesa solo una volta alla settimana, delegando a un solo membro della famiglia tale compito

LISTA - Prepara una lista della spesa per velocizzare gli acquisti e ridurre i tempi di attesa di tutti

MASCHERINE - Utilizza le mascherine negli ambienti chiusi e dove non è possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro

DISTANZA - Mantieni sempre la distanza di almento un metro dagli altri clienti e addeti alla vendita

GUANTI - Indossa guanti "usa e getta" in particolare in caso di alimenti e bevande

IGIENE DELLE MANI - Pulisci le mani con gel igienizzante messo a disposizione prima e dopo l'uso dei guanti