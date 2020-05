Coronavirus e fase 2, studenti verso la Maturità: due corsi on line promossi dalle Consulte provinciali

Le misure preventive per il Covid19 è il distanziamento sociale hanno costretto gli studenti ad interfacciarsi con una nuova e inaspettata modalità di approccio nei confronti della scuola.

L'esperienza della didattica a distanza, sotto l'hastag #LaScuolaNonSiFerma, ha iniziato a far parte della quotidianità dei ragazzi da ormai settimane mettendo a dura prova allievi e professori.

Questo però non ha certamente scoraggiato i ragazzi delle Consulte Provinciali Studentesche umbre che, dopo più di un mese di lavoro, hanno finalmente messo a punto l'attivazione di due corsi - rigorosamente online e gratuiti - utili soprattutto ai maturandi che tra pochissimo dovranno affrontare un singolare esame di Stato: Costituzione e cittadinanza attiva (materia presente all'orale) e Preparazione ai test universitari a numero programmato (le materie trattate saranno Matematica, Fisica, Logica, Chimica e Biologia).

Le lezioni, attive dal 4 maggio, si svolgeranno in live streaming sul canale youtube del Coordinamento Regionale delle Consulte Umbre e l'iniziativa sarà aperta a tutti: il messaggio lanciato dagli studenti è soprattutto quello di non abbattersi e non trascurare l'importanza della Scuola -per Andrea Camilleri "il tessuto sociale di un'intera Nazione"- nonostante la situazione di emergenza, lanciando uno sguardo positivo al futuro.

"L'idea del corso di Cittadinanza e Costituzione attiva viene dalla Consulta Provinciale di Terni, mentre i corsi di preparazione ai test universitari sono frutto di una proposta dei rappresentanti in Consiglio d'Istituto, perciò ci siamo subito mobilitati per dare una risposta efficace e al contempo immediata-in questo ci hanno dato un grandissimo aiuto tutti quei professori volenterosi che su base volontaria hanno aderito all'iniziativa. Siamo davvero soddisfatti." scrivono i membri del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali, tra cui la presidente di Consulta Eva Falconeri.

Un'ennesima dimostrazione della forte determinazione da parte dei giovani nel reagire di fronte alla drammaticità della situazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.