Coronavirus e Fase 2, riapre il minimetrò: le regole da rispettare

Il minimetrò torna a viaggiare. Lunedì 18 maggio riaprono le stazioni di Pian di Massiano, Cortonese, Fontivegge, Cupa e Pincetto. Il nuovo orario dal lunedì al sabato è dalle 07:30 alle 20:45 (ultima corsa ore 20:30). La domenica e i festivi il minimetrò resterà chiuso.

L’orario delle scale mobili e dell’ascensore inclinato presso la stazione minimetrò di Pincetto, fino al 31 maggio, sarà dalle 7 alle 21.20 dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 00.30 sabato e prefestivi e dalle 7 alle 21 domenica e festivi.

Ma ci sono delle regole da rispettare: "Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratori acute (febbre, tosse, raffreddore)", spiega la società. "E’ consentito l’accesso al minimetrò solo con mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca". E ancora: "Igienizzare frequentemente le mani", "Seguire la segnaletica ed i percorsi indicati mantenendo la distanza di 1 mt all’interno del sistema trasportistico minimetrò". E’ consentito l’ingresso in vettura, spiega ancora la minimetrò spa, "mantenendo la distanza di almeno 1 mt e solo nel caso che i posti contrassegnati siano liberi ( n. 4 posti seduti, n. 2 posti in piedi e n. 1 posto per l’utente con disabilità)". In ultimo "utilizzare l’ascensore solo in caso di difficoltà motorie ed una persona alla volta".