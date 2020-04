Coronavirus, McDonald's dona prodotti freschi al Banco alimentare di Perugia

Dai ristoranti McDonald’s di strada Trasimeno Ovest 2 a Perugia, di via Gerardo Dottori 105 San Sisto (PG), di Collestrada (PG) presso il centro commerciale e quelli di via Patrono d’Italia ad Assisi (PG), di via Fiamenga 74 a Foligno (PG) di via Morandi a Città di Castello (PG) arriva un supporto concreto a Banco Alimentare dell’Umbria.

In un momento storico in cui il numero dei bisognosi è aumentato a causa dell’emergenza Covid-19 e del blocco delle attività lavorative, attraverso la donazione di 2,5 tonnellate di prodotti freschi i franchisee McDonald’s del territorio hanno voluto sostenere l’attività dell’Associazione e la comunità della quale fanno parte.

"In questo momento questa iniziativa è di grande aiuto visto l’aumento del numero delle persone della nostra regione che ci chiedono aiuto. Spero che questo evento sia l’inizio per una lunga collaborazione» ha dichiarato Valter Venturi, presidente del Banco Alimentare dell’Umbria".

Alla donazione degli alimenti freschi a Banco Alimentare dell’Umbria si aggiunge la distribuzione, da parte del franchisee McDonald’s di Perugia e di Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald Italia, di 300 colombe agli ospedali Santa Maria della Misericordia di Perugia e Media Valle del Tevere di Pantalla e al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna.

L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio impegno di McDonald’s Italia a livello nazionale e dei suoi licenziatari a livello locale per sostenere il Paese in questo difficile contesto emergenziale. Tra queste, la donazione, insieme a Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald, di 1 milione di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19. In aggiunta, sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la donazione di 200 tonnellate di prodotti alimentari freschi e di 10.000 pasti a settimana ad associazioni ed enti attivi in diverse città della penisola.