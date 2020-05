Coronavirus, l'Ordine degli infermieri di Perugia dona 2500 mascherine ffp2 all'Usl Umbria 1

L’ordine provinciale delle professioni infermieristiche di Perugia (Opi) ha donato 2500 mascherine Ffp2 alla Usl Umbria 1. Il 12 maggio, in occasione della Giornata mondiale dell’infermiere, è stato il presidente Palmiro Riganelli a consegnare i dispositivi di protezione individuale alla responsabile del servizio farmaceutico Giovanna Garinei, al commissario straordinario Silvio Pasqui e al responsabile del servizio infermieristico Roberto Bacchetta. La donazione rientra in un progetto promosso dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).

"L’obiettivo di questa iniziativa – ha spiegato il presidente dell’Opi Perugia Palmiro Riganelli - è quello di garantire su tutto il territorio nazionale una distribuzione capillare di dispositivi di protezione individuale, finalizzata a tutelare al massimo la salute degli operatori impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19".

"Ringrazio la Fnopi e l’Opi di Perugia – ha detto il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Silvio Pasqui - per la sensibilità dimostrata verso la nostra azienda e i nostri professionisti. I dispositivi saranno distribuiti nelle strutture in base al bisogno in modo da garantire, come già disposto dalle linee guida aziendali, la sicurezza di tutti gli operatori".