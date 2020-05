Coronavirus, il dono per il personale sanitario: carico di mascherine da Taiwan per l'Usl Umbria 1

Donazione internazionale all'Usl Umbria 1. La fondazione di beneficenza Tzu Chi di Taiwan ha consegnato 3mila mascherine chirurgiche ai presidi ospedalieri della Usl Umbria 1 per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

La fondazione buddista Tzu Chi, spiega una nota della Usl Umbria 1, "è una organizzazione umanitaria non-profit internazionale con quattro missioni principali: la carità, la medicina, l'istruzione e la cultura umanistica. L’organizzazione è stata fondata nel 1966 dalla venerabile maestra di Dharma Chen Yen con sei monache buddiste e 30 casalinghe. Attualmente può contare su più di 10 milioni di volontari e donatori in oltre 50 paesi. Fino ad oggi ha prestato aiuto in 90 Paesi. In Italia ha già offerto sostegno dopo i terremoti dell’Emilia Romagna e del Centro Italia. Il nome della fondazione significa “amore puro” ed è la fusione di due parole: Tzu, che è l’amore vero, puro e caritatevole nei confronti di ogni individuo; e Chi che vuole dire il desiderio di liberare il prossimo dalla sofferenza".