Coronavirus, la Fondazione Carla Fendi dona 10mila mascherine per gli ospedali di Foligno e Spoleto

Maxi donazione della Fondazione Carla Fendi per aiutare il personale sanitario della Usl Umbria 2. Come spiega una nota dell'azienda sanitaria, "nei giorni scorsi è stato consegnato al direttore del dipartimento per l’Assistenza Farmaceutica Fausto Bartolini, uno stock di diecimila mascherine chirurgiche che andranno a potenziare le scorte degli ospedali San Matteo degli Infermi di Spoleto e San Giovanni Battista di Foligno".

E l'Usl Umbria 2 ringrazia: "Alla Fondazione Carla Fendi - si legge nella nota - si rivolge il sentito ringraziamento del commissario straordinario dr. Massimo De Fino e della direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 per l’ennesima testimonianza di solidarietà e vicinanza che si concretizza in un gesto di grande utilità per affrontare con più forza l’emergenza sanitaria".