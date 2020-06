Coronavirus, la solidarietà degli agricoltori: 8mila mascherine per l'ospedale di Perugia

La solidaerità degli agricoltori. Un totale di 8.000 mascherine Ffp2, in parte consegnate in piena emergenza sanitaria e in parte ora nella Fase 2, sono state donate all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia grazie al Fimila (Fondo integrativo malattia e infortunio lavoratori agricoli).

Ad annunciare questa importante donazione è Mario Liparoti, presidente e responsabile area datoriale e sindacale Confagricoltura Umbria: “Un segno di solidarietà da parte delle imprese e dei lavoratori in agricoltura”.

Il Fondo integrativo degli operai agricoli di Perugia è costituito dalle organizzazioni professionali agricole (Confagricoltura, Cia e Coldiretti) e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil) firmatarie del Contratto Agricolo Provinciale, ed è destinato a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori agricoli sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.