Coronavirus, dalla Germania 5mila mascherine per la Protezione civile di Perugia

Una donazione all'Italia con amore. Con questo messaggio è arrivato da Monaco, il signor Hansjorg Kunzel per consegnare alla Protezione civile di Perugia e a Gianmarco Cesari, presidente del Comitato provinciale Perugia della Lega Italiana dei diritti dell’uomo 5000 mascherine.

Amante dell’Italia e dell’Umbria, di cui negli anni '90 ha pubblicato una guida fotografica in tedesco, Kunzel insieme alla moglie Elke Menzel ha deciso di dare vita, in Germania, all’iniziativa “To Italy with love” per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e apparecchi respiratori.

"Noi dobbiamo molto all’Italia, la gioia di vivere, la grande cordialità e abbiamo scelto di vivere qui in Umbria per la bellezza e per la qualità della vita - ha detto Kunzel - L’Italia è uno dei paesi che più stanno soffrendo e molte persone vivono situazioni di crisi, noi nel nostro piccolo ci sentiamo in dovere di aiutarvi".

L’assessore Merli ha espresso un sentito ringraziamento a nome di tutta la comunità perugina e dell’amministrazione.