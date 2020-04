Coronavirus, la solidarietà non si ferma: CdCinema dona gambali al personale dell'ospedale di Città di Castello

Gambali idrorepellenti per medici e operatori sanitari dell'ospedale di Città di Castello. E' il dono dell'associazione culturale CdCinema di Città di Castello a chi è impegnato in prima linea nella lotta contro il coronavirus.

“Un piccolo contributo con il quale abbiamo voluto esprimere la nostra solidarietà e vicinanza ai nostri concittadini che sono stati colpiti dal virus, e a quanti stanno svolgendo il proprio lavoro in questo momento di emergenza, senza risparmiare energie, con grande professionalità e umanità - ha affermato il presidente di CdCinema Paolo Montanucci - Solo un modo per dire che io e tutti i volontari di CdCinema vi siamo vicini e vi siamo grati per il lavoro che fate ogni giorno”.

L’associazione, pur nella distanza e isolamento del momento attuale, "continuerà a lavorare per la città con la speranza di poterci presto ritrovare con gli appuntamenti di cinema sotto le stelle".