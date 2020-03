Coronavirus, gli avvocati perugini donano 10mila euro alla Protezione civile

Gli avvocati perugini donano 10mila euro alla Protezione civile per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia "considerato l'attuale stato di pandemia da COVID-19, che sta recando una grave minaccia alla salute della popolazione dell'intero territorio nazionale - si legge nella delibera - rilevata la notoria difficoltà del SSN a fronteggiare, con le sole proprie attuali risorse, l’eccezionale emergenza sanitaria" e richiamandosi alla funzione sociale dell'avvocatura e ritenendo inderogabile "il sostegno in favore della collettività e, quindi, degli stessi iscritti all’Ordine e dei loro familiari (alcuni dei quali già risultati positivi al virus COVID-19)" ha "ritenuto che la Protezione Civile della Regione Umbria appare il soggetto pubblico maggiormente idoneo, per funzioni e compiti propri, cui destinare un contributo economico finalizzato a fronteggiare l’attuale situazione emergenziale in ambito locale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una donazione che grazie alla "forzata sospensione dell’attività di formazione continua" non inciderà sul bilancio preventivo 2020. Da qui la decisione "di erogare in favore della Protezione Civile – Regione Umbria, con la causale 'Donazioni per emergenza COVID-19 Umbria 2020' mediante bonifico bancario sul conto corrente appositamente dedicato acceso presso Unicredit Group (cod. IBAN: IT84W0200803033000105889866), la somma di euro 10.000,00 (diecimila) destinata a fronteggiare l’attuale situazione emergenziale in ambito locale".