Coronavirus, nuove disposizioni dell'Azienda ospedaliera per contenere la diffusione: "Prelievi, esami e visite solo per casi urgenti"

Nuove misure in arrivo dall'Azienda ospedaliera di Perugia. In base alle disposizioni regionali per il contenimento della diffusione del Covid-19, rende noto l'Azienda in una nota, dal 4 marzo il Laboratorio centralizzato di Patologia clinica ed Ematologia effettuerà i prelievi esclusivamente in regime di urgenza per i pazienti esterni. I prelievi di routine - prosegue la nota dell’ospedale - potranno essere prenotati ai Centri di Salute territoriali tramite Cup.

Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale programmata, visite ed esami diagnostici, "saranno assicurate le prestazioni urgenti e/o non differibili".

La disposizione fa seguito a quella adottata nei giorni scorsi relativa alle visite dei pazienti ricoverati e al personale.