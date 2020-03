Coronavirus, quando si può andare dal dentista? Le cinque regole da seguire una volta arrivati

L'emergenza coronavirus ha costretto gli italiani in quarantena a casa per arginare la diffusione del contagio, ma non tutti possono fermarsi. Certi servizi vanno garantiti, tra questi le cure mediche, e anche i dentisti dunque continuano a curre chi ne ha bisogno. Diversi quelli che in Umbria continuano a lavorare, solo su appuntamento per capire prima se il paziente ha un'effettiva urgenza e se è nelle condizioni di poter recarsi presso i loro studi, con tutte le precauzioni del caso.

A spiegare quando è concesso andare al dentista in base anche alle disposizioni del decreto emanato dal Governo Conte l'11 marzo, è la società italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp) a fare chiarezza attraverso il sito del ministero della Salute. Oltre che raccomandare alla popolazione di accedere alle cure dentali solo quando non differibili in base a una valutazione da concordare telefonicamente con il dentista curante, si elencano poi le 5 regole da seguire una volta arrivati allo studio.

“Dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali sono alcuni esempi di condizioni cliniche che rivestono un carattere di urgenza e che devono poter essere trattati - scrive la Sidp -. Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di contrarre infezione o manifestasse sintomi riconducibili a infezione da Covid -19 - avverte - o anche si trovasse in regime di quarantena, sarà necessario rimandare le cure ad un periodo successivo”.

LE 5 REGOLE - Ecco invece le cinque semplici regole che la Sidp chiede ai pazienti di rispettare per contenere i rischi di contagio, una volta arrivati nello studio del dentista.

1. Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in sala d’attesa.

2. Ove possibile indossare copri-scarpe.

3. Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa.

4. Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica.

5. Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori.

NUMERO VERDE - "Siccome oggi non possiamo più frequentare il dentista con la solita abitudine (a meno di non avere urgenze, sia chiaro), è necessario, ricorda la Sidp, “mantenere un elevato standard di igiene orale con l’uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino”. La Sidp mette a disposizione anche il numero verde 800 144 979 per rispondere a domande e dare consigli utili per il mantenimento della salute della bocca.