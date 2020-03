Coronavirus, diciottesima vittima in Umbria. Il sindaco di Amelia: "Luca non ce l'ha fatta"

Il diciottesimo decesso per Coronavirus è stato registrato ad Amelia. A darne notizia è il sindaco Laura Pernazza.

"Purtroppo questa mattina ho ricevuto la dolorosa notizia che Luca (così lo avevamo chiamato) non ce l’ha fatta. Nella giornata di ieri c’è stato un peggioramento, forse anche a causa delle pregresse situazioni di salute ed stato portato subito in intensiva dove poi nella notte è deceduto - scrive il sindaco sulla pagina Facebook - Purtroppo Luca non ha potuto ricevere l’ultimo saluto dei suoi cari non riceverà neanche un funerale, questo virus infame oltre a tutto il dolore che ha portato in questa famiglia lascerà anche questa ulteriore ferita".

Il sindaco Pernazza invita tutti i cittadini ad unirsi "tutti intorno alla sua famiglia nella speranza che sappiano trovare negli insegnamenti che questo uomo gli ha lasciato la forza per superare questo grande dolore. Proprio dalle parole di suo nipote ho capito che Luca era una persona speciale! Riposa in pace".