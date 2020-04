Coronavirus, la musica non si ferma e con la New ballet school si danza sul web

La New Ballet School, scuola di danza classica, moderna, hip hop, breakdance e danza aerea, è nata nel 2010 ed attiva nelle due sedi di Ponte Valleceppi e Sant'Andrea delle Fratte.

La direttrice Bianca Lindi sta portando avanti vari progetti con gli allievi che segue online da quando è iniziata la quarantena a causa dell'emergenza sanitaria da Covid19. "Tutti i progetti sono volti a permettere agli allievi di esprimersi e raccontare, attraverso la danza intesa come linguaggio universale, il momento che stiamo vivendo, ma sopratutto a lanciare un messaggio di positività" dicono dalla scuola, sottolineando come la situazione delle scuole di danza sia molto critica e che in questo momento non hanno avuto nessun abbattimento dei costi fissi quali affitti/utenze/mutui o altre spese.

L'invito è quello di sostenere "la nostra realtà semplicemente non facendo interrompere l'attività online che la scuola offre e, pur essendo online, con lezioni complete e sbocchi validi per esprimersi attraverso la danza e al tempo stesso non far interrompere ai ragazzi l'attività fisica che seguivano prima dell'emergenza".

