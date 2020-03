Coronavirus, raccolta fondi della Croce Rossa: "Non servono grandi gesti per essere eroi"

“Non servono grandi gesti per essere eroi” è il messaggio di chi insieme ad altri eroi sta lottando in prima linea durante contro il coronavirus. Una lotta che ha però bisogno di risorse ed è per questo che la Croce Rossa di Perugia, lanciato sui social una campagna di raccolta fondi. “Con una donazione - si legge nel manifesto dell'iniziativa - ci aiuterai a sostenere tutte le attività in cui i volontari sono impegnati ogni giorno per l'emergenza coronavirus". Pubblicato anche l'iban per le donazioni (IT 24 E010 0503 0000 0000 0003 280), mentre per maggiori informazioni è possibile chiamare al numero telefonico 075 5272711 o scrivere via mail a perugia@cri.it.

