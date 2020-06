Coronavirus, l'ultimo sabato con l'ordinanza anti movida in centro storico: controlli e locali chiusi a mezzanotte

Ultimo sabato con l'ordinanza anti contagio in centro storico. Controlli nell'acropoli - con sette pattuglie interforze in campo - e chiusura dei locali fissata per mezzanotte.

L'ordinanza del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, scade il 7 giugno. Poi starà al primo cittadino decidere cosa fare. Sul piatto della bilancia c'è anche il risultato dei 600 tamponi eseguiti dopo gli assembramenti.

Secondo quanto deciso dal comitato per l'ordine e la sicurezza che si è riunito in prefettura, polizia, carabinieri, esercito, municipale e guardia di finanza dovranno controllare il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza in centro storico e a Fontivegge. E cioè chiusura dei locali a mezzanotte, obbligo di mascherina dalle 17 in poi e divieto di vendere alcol, anche da asporto, dalla mezzanotte.

