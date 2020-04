Coronavirus, #consigliounborgoumbro, il contest fotografico che punta ad aiutare il rilancio del turismo

Un racconto collettivo dei borghi più belli d'Italia e quindi dell'Umbria. E' il contest fotografico lanciato dall'associazione ‘I Borghi Più belli d’Italia’. A partire da oggi e fino al 10 giugno tutti potranno contribuire attraverso le immagini scattate nel corso dei propri viaggi in questi affascinanti “gioielli” italiani, condivise su Instagram con l'hastag #consigliounborgoumbro. A commento della fotografia postata sul proprio profilo Instagram dovrà essere descritta la motivazione per cui si raccomanda di visitare quel posto, finendo la frase “Consiglio il borgo … perché… ”.

Ogni giorno due immagini tra quelle postate con l’hashtag #consigliounborgo verranno ricondivise sul profilo dell’associazione (www.instagram.com/borghitalia, circa 400K follower).

Al termine del contest, le 100 immagini selezionate saranno giudicate in base alla popolarità acquisita e a criteri di qualità.

In palio, per i primi tre autori classificati, un cofanetto Smartbox dei Borghi più belli d’Italia (con un pernottamento + attività esperienziale, valido per due persone).

I canali digitali e social dei Borghi più belli d’Italia sono molto frequentati e apprezzati da un pubblico sempre più numeroso di appassionati di Borghi e di Slow Tourism, che sono ben disposti a condividere l’universo di storia, tradizioni, arte, qualità di vita ed esperienze che animano questi luoghi. Ed è grazie alla passione di migliaia di amanti dei borghi che il profilo Instagram dell’associazione si classifica tra i primi del settore “Travel” in Italia per interazioni e numero di follower. Il contest #consigliounborgo è solo il primo passo che l’associazione vuole compiere "per la promozione del grandissimo patrimonio storico-artistico e culturale dei Borghi più belli d’Italia per cercare di riemergere dalla crisi in atto".