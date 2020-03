Coronavirus, l'appello del sindaco di Umbertide: "Epidemia in corso, pensateci bene prima di uscire"

Non uscite di casa se non per necessità estrema, non fate lavori di casa pericolosi, l'emergenza sanitaria da Coronavirus ha la priorità. E' questo il messaggio di Luca Carizia, sindaco di Umbertide, rivolto ai cittadini.

"Purtroppo la 'bestia', così io chiamo il Covid19, è arrivata anche nel nostro Comune - dice il sindaco - Attualmente sono tre i nostri concittadini che risultano positivi. A tutti loro va il mio più grande in bocca al lupo per una pronta guarigione e un abbraccio molto forte va a tutti i loro familiari che stanno attraversando momenti di grande difficoltà".

In questo perioso è necessario "cambiare il più possibile i nostri comportamenti. Quelli che escono tanto per uscire dovrebbero capire che ci sono delle persone che sono costrette a uscire: penso ai lavoratori, agli operatori sanitari a cui va un grande saluto di affetto, penso ai farmacisti, penso a chi lavora nella grande distribuzione - prosegue il sindaco - Penso che gli altri, un attimo prima di aprire la propria porta, dovrebbero pensarci, perché stanno facendo un danno a tutta la nostra comunità. Faccio un esempio tanto banale. Un signore domanda: posso potare gli alberi nel mio giardino isolato? Io gli rispondo: sì, ma c'è un problema. Se lei cade da quell'albero e ha bisogno delle nostre strutture sanitarie, il danno lo fa verso la salute di tutti, perché entra dentro un ospedale e occupa personale sanitario che dovrebbe fare altro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pensare e riflettere prima di compiere qualsiasi gesto erché "c'è un contagio in corso -conclude Carizia - Saluto tutte quelle persone che invece hanno capito il momento drammatico che stiamo vivendo: grazie di non essere egoisti, grazie di stare a casa. Sono e sarò sempre accanto a voi perché state dimostrando di essere dei veri cittadini modello".