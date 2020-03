Coronavirus, bilancio pesante a Gualdo Tadino: tre nuovi positivi in un giorno

Giornata con bilancio pesante per la comunità di Gualdo Tadino, con ben tre nuovi casi di positività al Covid19.

"Oggi per la nostra comunità è il giorno più duro dall’inizio dell’emergenza abbiamo 3 nuovi casi di positività al Covid19 - scrive il sindaco Presciutti - In totale i casi sono 6 e abbiamo 8 persone in isolamento precauzionale". La buona notizia è costituita dalle 18 persone che hanno concluso il periodo di isolamento senza alcun sintomo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"È dura per tutti, ma dobbiamo continuare a combattere con grande unità e determinazione. Mi raccomando state a casa e rispettate tutte le regole in gioco c’è la salute di tutti noi non siate superficiali- conclude il sindaco - Un grazie al grande mondo del volontariato anche oggi si sono susseguiti grandi gesti di generosità siamo una grande comunità ed insieme vinceremo questa sfida. Io continuerò sulla linea del rigore assoluto senza sconti per nessuno siamo in guerra e dobbiamo combattere con tutti gli strumenti che abbiamo... alla fine ne usciremo vincitori tutti insieme #iorestoacasa #insiemevinciamo".