Coronavirus, in cinque giorni oltre 160 consegne a domicilio con "Spesa a Casa". Afas a disposizione per i farmaci

Sono 166 le consegne effettuate nei primi cinque giorni del servizio “Spesa a Casa”, organizzato dal Comune di Perugia in collaborazione con Confcommercio Umbria, Mandamento di Perugia.

Il servizio, nato per consegnare la spesa agli over 75 anni, ai disabili e agli over 65 affetti da patologie, è stato ampliato anche a coloro che sono in isolamento obbligatorio o fiduciario.

L'iniziativa, che consiste nella consegna a domicilio della spesa ordinata presso uno degli esercenti che hanno aderito finora all’iniziativa, è garantita dalla Cooperativa B+, che si occupa del ritiro dei prodotti presso il negoziante e della relativa consegna al domicilio del cliente.

“A tutti gli operatori della cooperativa va il sentito ringraziamento dell’amministrazione - è scritto in una nota dell’ente - per l’impegno e il senso civico che continuano a dimostrare in questo momento di emergenza, in cui anziché fermarsi, continuano a lavorare aiutando chi ne ha più bisogno.

“Spesa a casa” resta attivo per tutta la durata della situazione di emergenza e può essere richiesto al numero verde 800035880, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle ore 12. La spesa viene consegnata nel pomeriggio, il pagamento può essere effettuato in contanti e tramite POS.



Il Comune ricorda inoltre che tutti coloro a cui è sconsigliato di spostarsi dal proprio domicilio o coloro che sono impossibilitati a recarsi presso una farmacia (persone over 65, persone non autosufficienti, coloro che hanno sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, coloro che sono in quarantena o comunque positivi al Covid-19) possono richiedere il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, grazie alla collaborazione del Comune di Perugia con Afas e Federfarma.

Per attivare il servizio gratuito è possibile telefonare ai seguenti al numero verde di Croce Rossa Italiana 800065510, attivo h24 7 giorni si 7 (valido su tutto il territorio nazionale, quello di Federfarma 800189521 (valido su tutto il territorio nazionale), e il numero dedicato di Afas 349 7591718 oppure chiamando il proprio medico di base o farmacista di fiducia.

Da lunedì 23 marzo Federfarma Umbria provvederà ad attivare un ulteriore numero dedicato, finalizzato al servizio, che sarà valido solo sul territorio regionale.