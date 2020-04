Rinviata a causa del Coronavirus la terza edizione del Festival "Birba chi legge - Assisi fa storie 2020"

Rinviata al 2021 la terza edizione di ‘Birba chi legge – Assisi fa storie’, il Festival di narrazione per bambini e ragazzi che era in programma ad Assisi dal 28 al 31 maggio come sempre in collaborazione con il Comune di Assisi. L'emergenza Covid19 non ferma, invece, il Premio che è stato assegnato e verrà consegnato appena sarà possibile.

“Un borgo di libri” è il titolo del progetto che ha messo tutta la giuria d’accordo risultando, all'unanimità, il vincitore del Concorso nazionale ‘Una biblioteca in ogni scuola’. Il premio è andato a “Voltiamo pagina”, un’associazione di genitori, insegnanti e cittadini che collaborerà attivamente con la dirigenza scolastica del polo didattico “Borgo Nuovo” di Fara in Sabina in provincia di Rieti per la realizzazione, allestimento e gestione della biblioteca che sarà ospitata nei locali del plesso scolastico della frazione di Borgo Quinzio.

“L'associazione Birba è davvero felice – dichiara la presidente Alessandra Comparozzi – di sostenere la nascita di una nuova biblioteca, frutto della collaborazione attiva tra dirigenza scolastica, insegnanti, genitori e cittadini, in una realtà in cui mancano completamente spazi dedicati alla lettura e, più in generale, alla cultura. L’apertura pomeridiana ed estiva della biblioteca dimostra chiaramente che a beneficiare del Premio non sarà soltanto la scuola, ma l’intero paese. E questo è un risultato che ci riempie di gioia!”.

Al vincitore viene assegnata una curata selezione di libri del valore di 1000 euro oltre alla consulenza gratuita dell’associazione Birba. Più in particolare, i soci di “Voltiamo pagina” saranno invitati a un incontro di formazione, organizzato appositamente per loro, nel quale i soci Birba metteranno a disposizione dei vincitori l’esperienza maturata in più di 16 anni di attività.