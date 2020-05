Coronavirus, il Comune di Spoleto riapre le domande per i buoni spesa

Coronavirus, il Comune di Spoleto ha riaperto i termini per presentare la domanda per i buoni spesa. Le richieste, spiega il Comune, "possono essere inviate da oggi, venerdì 15 maggio a martedì 19 maggio". E ancora: "Delle risorse iniziali, pari a 244.137,50 euro, sono ancora disponibili circa 12.000 euro. Le domande potranno essere presentate solo da coloro che non hanno già usufruito del buono spesa. Ad oggi sono 923 le famiglie che hanno ricevuto il buono spesa, per una media di 249,46 euro".​

Come presentare la domanda - Il modulo da inviare all’indirizzo di posta elettronica servizi.sociali@comune. spoleto.pg.it è scaricabile dal sito internet del Comune di Spoleto a questo link >> https://bit.ly/2T7NXTU

Eccezionalmente e solo per coloro che sono impossibilitati alla trasmissione via e-mail è possibile consegnare la richiesta presso: Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Spoleto (Loc. Santo Chiodo, via dei Tessili n. 5); Direzione Servizi alla Persona (via San Carlo n. 1); Comando della Polizia Locale (Piazza Garibaldi, 1).

Le domande pervenute tra il 6 (termine precedente per la presentazione delle domande) e il 15 maggio, alla luce della riapertura dei termini, saranno valutate dagli uffici insieme a quelle che verranno presentate entro il 19 maggio.