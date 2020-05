Coronavirus, il Comune di Perugia consegna mascherine e guanti ai cittadini

Mille kit anti coronavirus distribuiti in un fine settimana dalla Protezione civile di Perugia. Una nuova distribuzione spiega il Comune di Perugia, è stata predisposta per sabato 23 maggio dalle 9 dalle 19 al centro operativo della Protezione civile in Strada Santa Lucia 2.

Il kit, spiega Palazzo dei Priori, comprende 2 mascherine e un paio di guanti.

L’assessore alla sicurezza e alla Protezione Civile del Comune di Perugia, Luca Merli, "si ritene ampiamente soddisfatto del lavoro svolto con grande professionalità dai volontari del gruppo Perusia sempre attenti e pronti ad intervenire al servizio della popolazione", sottolinea il Comune. E ancora: "Si invitano i cittadini a non recarsi al Coc durante la settimana, ma solo sabato 23 maggio".